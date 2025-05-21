У Сенаті США внесли резолюцію щодо повернення українських дітей, вивезених у Росію

У Сенаті США внесли двопартійну резолюцію, де закликають забезпечити повернення вивезених вглиб окупованих територій та Росії українських дітей до укладання будь-якої мирної угоди у війні РФ проти України.

Про це повідомив колишній журналіст "Голосу Америки" Остап Яриш, пише "Європейська правда".

20 травня двопартійна група сенаторів презентувала резолюцію, де закликюать забезпечити повернення усіх викрадених Росією українських дітей до укладення будь-якої мирної угоди.

Резолюцію ініціювали сенатор-республіканець Чак Грасслі і демократка Емі Клобучар. До неї також приєднались сенатори-республіканці Роджер Вікер, Джоні Ернст і Рік Скотт, і демократи Дік Дурбін та Джон Феттерман. Її підтримали також декілька громадських організацій.

"Це перша резолюція у Сенаті з часу приходу Дональда Трампа до влади, підтримана республіканцями, яка закликає до дій щодо переговорного процесу з Росією", – зазначає Яриш.

У тексті нагадують, що Росія вивезла з України близько 20 тисяч дітей.

"Нелюдський і неспровокований напад Путіна на Україну запустив наймасштабнішу війну у Європі з часів Другої світової війни. Він викрав тисячі дітей, щоб промивати їм мізки і русифікувати, у спробах стерти їхню культурну ідентичність і спадок. США мають вимагати повернення цих дітей до того, як буде підписана якась угода щодо завершення війни в Україні", – зазначив сенатор Грасслі.

Резолюцію називають продовженням листа, який у квітні надіслали президенту США Дональду Трампу і держсекретарю Марко Рубіо 40 релігійних лідерів, із закликом забезпечити повернення викрадених Росією українських дітей.

Перед двосторонніми переговорами з РФ у Стамбулі міністр оборони Рустем Умєров називав повернення викрадених дітей одним з перших гуманітарних кроків, на які Москва має погодитись, перш ніж будуть можливі масштабніші домовленості.

Нагадаємо, на початку травня резолюцію про повернення українських дітей схвалив Європарламент.