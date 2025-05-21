В Сенате США внесли резолюцию о возвращении украинских детей, вывезенных в Россию

В Сенате США внесли двухпартийную резолюцию, в которой призывают обеспечить возвращение вывезенных вглубь оккупированных территорий и России украинских детей до заключения любого мирного соглашения в войне РФ против Украины.

Об этом сообщил бывший журналист "Голоса Америки" Остап Ярыш, пишет "Европейская правда".

20 мая двухпартийная группа сенаторов представила резолюцию, в которой призывают обеспечить возвращение всех похищенных Россией украинских детей до заключения любого мирного соглашения.

Резолюцию инициировали сенатор-республиканец Чак Грассли и демократка Эми Клобучар. К ней также присоединились сенаторы-республиканцы Роджер Викер, Джони Эрнст и Рик Скотт, и демократы Дик Дурбин и Джон Феттерман. Ее поддержали также несколько общественных организаций.

"Это первая резолюция в Сенате со времени прихода Дональда Трампа к власти, поддержанная республиканцами, которая призывает к действиям по переговорному процессу с Россией", – отмечает Ярыш.

В тексте напоминают, что Россия вывезла из Украины около 20 тысяч детей.

"Бесчеловечное и неспровоцированное нападение Путина на Украину запустило самую масштабную войну в Европе со времен Второй мировой войны. Он похитил тысячи детей, чтобы промывать им мозги и русифицировать, в попытках стереть их культурную идентичность и наследие. США должны требовать возвращения этих детей до того, как будет подписано какое-либо соглашение о завершении войны в Украине", – отметил сенатор Грассли.

Резолюцию называют продолжением письма, которое в апреле направили президенту США Дональду Трампу и госсекретарю Марко Рубио 40 религиозных лидеров с призывом обеспечить возвращение похищенных Россией украинских детей.

Перед двусторонними переговорами с РФ в Стамбуле министр обороны Рустем Умеров называл возвращение похищенных детей одним из первых гуманитарных шагов, на которые Москва должна согласиться, прежде чем будут возможны более масштабные договоренности.

Напомним, в начале мая резолюцию о возвращении украинских детей принял Европарламент.