Зеленський повідомив про розмови з Макроном і Стармером

Президент України Володимир Зеленський 20 травня мав окремі телефонні розмови з президентом Франції Емманюелем Макроном і прем’єром Британії Кіром Стармером.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він розповів у своєму X.

Зеленський пізно увечері 20 травня повідомив, що мав окремі телефонні розмови з лідерами Франції і Британії.

Він зазначив, що подякував Кіру Стармеру за нові британські санкції проти Росії, застосовані в один день із санкціями ЄС, та зазначив, що "було б добре, якби Сполучені Штати теж допомогли".

Президент додав, що вони зі Стармером говорили про деталі дипломатичної роботи і "можливі зустрічі, які здатні реально забезпечити припинення вогню й рух до тривалого миру".

Зокрема, обговорили розмову з президентом США Дональдом Трампом, яка відбулася у понеділок після його спілкування з очільником Кремля.

"Також обговорили наші спільні дії в межах коаліції рішучих. Домовились бути й надалі в постійному контакті – майже щоденному", – пише Зеленський.

Щодо розмови з Макроном Зеленський зазначив, що вона була "дуже предметною".

"Продовжуємо підготовку рішень у межах коаліції рішучих – усе стає більш практичним. Обговорили підтримку нашої армії, оборонну співпрацю, наше внутрішнє виробництво зброї в Україні. Звісно, детально обговорили відносини та координацію зі Сполученими Штатами", – розповів президент.

Перед тим 20 травня Зеленський спілкувався з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, а також – з прем’єркою Італії Джорджею Мелоні.

Мелоні зі свого боку повідомила, що говорила з Папою Римським Левом XIV і отримала від нього підтвердження, що Ватикан готовий прийняти у себе переговори України й РФ про завершення війни.