Зеленский сообщил о разговорах с Макроном и Стармером

Президент Украины Владимир Зеленский 20 мая провел отдельные телефонные разговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьером Великобритании Киром Стармером.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он рассказал в своем X.

Зеленский поздно вечером 20 мая сообщил, что провел отдельные телефонные разговоры с лидерами Франции и Великобритании.

Он отметил, что поблагодарил Кира Стармера за новые британские санкции против России, примененные в один день с санкциями ЕС, и отметил, что "было бы хорошо, если бы Соединенные Штаты тоже помогли".

Президент добавил, что они со Стармером говорили о деталях дипломатической работы и "возможных встречах, которые способны реально обеспечить прекращение огня и движение к длительному миру".

В частности, обсудили разговор с президентом США Дональдом Трампом, который состоялся в понедельник после его общения с главой Кремля.

"Также обсудили наши совместные действия в рамках коалиции решительных. Договорились быть и в дальнейшем в постоянном контакте – почти ежедневном", – пишет Зеленский.

Относительно разговора с Макроном Зеленский отметил, что он был "очень предметным".

"Продолжаем подготовку решений в рамках коалиции решительных – все становится более практичным. Обсудили поддержку нашей армии, оборонное сотрудничество, наше внутреннее производство оружия в Украине. Конечно, подробно обсудили отношения и координацию с Соединенными Штатами", – рассказал президент.

Перед тем 20 мая Зеленский общался с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, а также – с премьером Италии Джорджей Мелони.

Мелони в свою очередь сообщила, что говорила с Папой Римским Львом XIV и получила от него подтверждение, что Ватикан готов принять у себя переговоры Украины и РФ о завершении войны.