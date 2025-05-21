Стали известны новые детали нападения с ножом в финской школе

Парень, набросившийся с ножом на учеников в финской школе, является 16-летним учеником, а пострадавшие – 15-летние девушки.

Об этом сообщает Yle, пишет "Европейская правда".

Нападение с ножом в школе городка Пирккала под Тампере, о котором сообщили во вторник, совершил 16-летний ученик заведения. Трое пострадавших от его действий – 15-летние ученицы, угрозы для их жизни нет.

Возраст парня полиция официально подтвердила на вечерней пресс-конференции.

Нападавший после своего поступка выбежал из школы, его догнали и задержали рядом на рынке восемь минут спустя. Допрос провели в тот же день.

Инцидент расследуют как три покушения на убийство, хотя квалификация еще может измениться.

Следователи ознакомились с манифестом, который нападавший опубликовал в соцсетях перед своим поступком. На основании этого считают, что парень умышленно выбрал для нападения девушек. В тексте он, среди прочего, писал, что у него нет друзей. Имел ли он какую-то обиду именно на этих учениц, пока неизвестно.

Школа в среду начала занятия в обычном режиме, однако на территории дежурит группа сотрудников охранной фирмы.

Предыдущее резонансное нападение в школе в Финляндии произошло весной 2024 года – 12-летний мальчик открыл огонь по своим одноклассникам, один ребенок погиб и двое получили ранения.

Нападавший использовал зарегистрированное оружие близкого родственника. Впоследствии выяснилось, что он страдал от травли со стороны одноклассников.