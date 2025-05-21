Кремль обіцяє захищати свої судна на Балтиці всіма доступними засобами

Росія готова захищати свої судна в Балтійському морі будь-якими доступними засобами, але в рамках міжнародного законодавства.

Про це заявив прессекретар глави Кремля Дмитрій Пєсков, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на російське агентство "Интерфакс"

Пєсков відповідав на запитання, якими засобами Росія готова захищати свої судна.

"Усіма засобами, які доступні Росії. Доступна досить широка палітра засобів. Зрозуміло, в рамках міжнародного законодавства", – сказав він.

"Як показали останні події, пов'язані зі спробою піратського нападу на один із танкерів, Росія показала, що вона здатна реагувати досить жорстко", – зазначив він, коментуючи нещодавні інциденти зі спробами затримання танкерів у Балтійському морі.

Нагадаємо, кілька днів тому ВМС Естонії намагалися зупинити танкер Jaguar, який проходив через міжнародні води Фінської затоки в напрямку порту Приморськ. Вважається, що судно належить до "тіньового флоту" РФ.

За наявними даними, екіпаж танкера відмовився виконати вказівки естонських прикордонників, однак судно залишило економічні води Естонії.

Також у відповідь на дії естонських військових Росія направила винищувач, який, за повідомленням естонської армії, порушив повітряний простір країни.

Глава МЗС Естонії Маргус Тсахкна заявив, що інцидент вказує на те, що Росія готова захищати свій "тіньовий флот".