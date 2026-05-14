У Латвії антикорупційне бюро затримало міністра сільського господарства

У рамках так званої справи про підтримку деревообробників Бюро з попередження та боротьби з корупцією Латвії (KNAB) за дорученням прокуратури сьогодні вранці затримало міністра сільського господарства Армандса Краузе.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Delfi.

Міністр економіки Вікторс Валайніс підтвердив агентству LETA факт затримання Краузе, який є лідером коаліційної партії "Союз зелених і селян".

У KNAB повідомили, що в четвер бюро надає підтримку прокуратурі у проведенні процесуальних дій.

З огляду на те, що кримінальний процес, у рамках якого проводяться відповідні дії, був розпочатий прокуратурою, KNAB закликає всі питання щодо справи адресувати до прокуратури.

За інформацією агентства, телефони як Краузе, так і колишнього держсекретаря Міністерства сільського господарства, а нині керівника Державної канцелярії Райвіса Кронбергса відключені.

Варто зазначити, що новини про затримання міністра надійшли на тлі оголошення прем'єрки Латвії Евіки Сіліні про відставку. Оголосивши про це, Сіліня додала: "Хочу повідомити, що я сьогодні відправила у відставку міністра землеробства – я не можу бути толерантною до будь-якої тіні підозри щодо членів уряду".

Раніше Держконтроль планував у середу представити результати аудиту ефективності нагляду за Latvijas valsts meži (LVM), але не зробив цього через скарги Міністерства сільського господарства. Планувалося, що в пресконференції візьме участь і генеральний прокурор Армінс Мейстерс.

Аудит оцінював процеси управління державними лісами, розподіл відповідальності та ефективність використання публічних ресурсів і пов'язаний з так званою справою про підтримку деревообробників.

20 листопада минулого року в Генеральній прокуратурі було розпочато перевірочне провадження з питання про те, чи діяли посадові особи відповідно до закону при прийнятті рішень щодо підтримки деревообробників.

У ході перевірки були виявлені можливі ознаки злочинів у сфері службової діяльності державних установ, пов’язаних із незаконною підтримкою деревообробників через коригування цін у довгострокових контрактах LVM.

У зв’язку з цим Генеральна прокуратура розпочала кримінальне провадження за статтями Кримінального кодексу про злочини у сфері державної служби. Водночас перевірка не завершена і триває у співпраці з Державним контролем.

Раніше комісія службової перевірки дійшла висновку, що фінансове становище лісопромислових компаній, які отримали державну підтримку наприкінці 2023 року, не було системно або структурно нестабільним. У звіті також були вказані факти, що викликають сумніви в обґрунтованості наданої підтримки.

Своєю чергою Краузе стверджував, що перевірка Міністерства землеробства не виявила збитків державі у зв'язку з наданою у 2023 році підтримкою деревообробникам.

Нагадаємо, вдень 13 травня ліберальна партія "Прогресивні", яка була молодшим партнером в урядовій коаліції, заявила, що не бачить можливості далі працювати в уряді Сіліні, та закликала її до відставки, а також запропонувала президенту почати консультації про формування нового уряду.

Додатково "Прогресивні" образилися за різку заяву прем’єрки в останній момент перед цим оголошенням, про яку їх, як стверджують, не попередили, і те, що у них фактично відібрали один з трьох міністерських портфелів, запропонувавши на міністра оборони фахівця-військового.

