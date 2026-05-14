ЗМІ дізналися, хто очолить делегацію "Талібану" на переговорах у Брюсселі

У Європейському Союзі очікують, що речник з питань закордонних справ радикально-ісламістського уряду "Талібану" в Афганістані Абдул Кахар Балхі очолить делегацію, яка у червні приїде в Брюссель на переговори.

Про це стало відомо Euractiv, пише "Європейська правда".

У вівторок, 12 травня, Європейська комісія вперше підтвердила плани проведення переговорів у Брюсселі з представниками радикально-ісламістського уряду "Талібану".

За словами представників ЄС, очікується, що Абдул Кахар Балхі очолить делегацію.

Очікується, що зустріч відбудеться в Брюсселі за участю представників Європейської комісії, Служби зовнішньої дії ЄС та окремих національних адміністрацій.

За словами посадовців, обізнаних з підготовкою, обговорення матимуть суто технічний характер і не передбачатимуть офіційного політичного представництва, щоб уникнути будь-якого враження про офіційне визнання уряду "Талібану".

Балхі, один із посадовців "Талібану", який найактивніше взаємодіє з міжнародною спільнотою, наразі обіймає посаду керівника відділу комунікацій у Міністерстві закордонних справ.

Він часто виступав як публічне обличчя та захисник "Талібану" з моменту повернення ісламістів до влади у 2021 році, взаємодіючи із закордонними ЗМІ та міжнародними партнерами з питань, що варіюються від санкцій до міграції та гуманітарної допомоги.

Наприкінці квітня ЗМІ писали, що ЄС готує візит представників "Талібану" для обговорення депортації осіб, які не мають права на проживання в блоці, до Афганістану.

А єврокомісар з питань міграції Магнус Бруннер закликав до суворіших правил депортації: поточного збільшення кількості повернень мігрантів йому недостатньо.