Рютте розповів, що обговорюватимуть на саміті НАТО в Гаазі стосовно України

Під час саміту НАТО у Гаазі держави-члени Альянсу будуть обговорювати військову підтримку України, щоб переконатися, що вона є в найкращій позиції для продовження боротьби, а мирна угода після завершення бойових дій буде тривалою.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте на спільній пресконференції з президентом Чехії Петром Павелом у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі 21 травня, передає кореспондентка "Європейської правди".

Рютте наголосив, що під час саміту 32 держави-члени НАТО обговорять тривалий мир в Україні та її підтримку, поки тривають військові дії.

"Що стосується України, вона також буде темою обговорення на саміті (НАТО в Гаазі), ми повинні переконатися, що Україна, допоки триває боротьба, отримає всю можливу колективну підтримку, щоб мати найкращу можливу позицію для її продовження", – наголосив Марк Рютте.

"А коли настане мир, щоб це було припинення вогню або мирна угода, яка буде тривалою, сталою", – додав він.

Генсек НАТО наголосив, що необхідно "щоб ми ніколи не повернулися до повторення того, що ми бачили з Мінськими домовленостями".

"Саме цього я очікую від Гаазького саміту, і я досить впевнений, що ми зможемо цього досягти", – підкреслив він.

"Це насправді покаже, що НАТО у складі 32 країн, з економікою обсягом в 50 трильйонів, якщо об'єднати все це разом з витратами на оборону на такому рівні, що ми дійсно здатні захистити себе від будь-якого супротивника, будь-якого ворога", – підсумував Марк Рютте.

Раніше повідомлялося, що американська сторона нібито виступає проти запрошення Володимира Зеленського на саміт НАТО, який відбудеться у Гаазі 24-25 червня 2025 року.

Згодом міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Вельдкамп заявив, що питання участі Зеленського та української делегації в саміті НАТО вирішуватиме генеральний секретар Марк Рютте.

Своєю чергою держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон не виступає проти запрошення президента України Володимира Зеленського на саміт НАТО в Гаазі.