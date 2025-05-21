Рютте рассказал, что будут обсуждать на саммите НАТО в Гааге по Украине

Во время саммита НАТО в Гааге государства-члены Альянса будут обсуждать военную поддержку Украины, чтобы убедиться, что она находится в наилучшем положении для продолжения борьбы, а мирное соглашение после завершения боевых действий будет долгосрочным.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на совместной пресс-конференции с президентом Чехии Петром Павелом в штаб-квартире НАТО в Брюсселе 21 мая, передает корреспондент "Европейской правды".

Рютте подчеркнул, что во время саммита 32 государства-члена НАТО обсудят длительный мир в Украине и ее поддержку, пока продолжаются военные действия.

"Что касается Украины, она также будет темой обсуждения на саммите (НАТО в Гааге), мы должны убедиться, что Украина, пока продолжается борьба, получит всю возможную коллективную поддержку, чтобы иметь наилучшую возможную позицию для ее продолжения", – подчеркнул Марк Рютте.

"А когда наступит мир, чтобы это было прекращение огня или мирное соглашение, которое будет длительным, устойчивым", – добавил он.

Генсек НАТО подчеркнул, что необходимо "чтобы мы никогда не вернулись к повторению того, что мы видели с Минскими договоренностями".

"Именно этого я ожидаю от Гаагского саммита, и я достаточно уверен, что мы сможем этого достичь", – подчеркнул он.

"Это действительно покажет, что НАТО в составе 32 стран, с экономикой объемом в 50 триллионов долларов, если объединить все это вместе с расходами на оборону на таком уровне, что мы действительно способны защитить себя от любого противника, любого врага", – подытожил Марк Рютте.

Ранее сообщалось, что американская сторона якобы выступает против приглашения Владимира Зеленского на саммит НАТО, который состоится в Гааге 24-25 июня 2025 года.

Впоследствии министр иностранных дел Нидерландов Каспар Вельдкамп заявил, что вопрос участия Зеленского и украинской делегации в саммите НАТО будет решать генеральный секретарь Марк Рютте.

В свою очередь, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон не выступает против приглашения президента Украины Владимира Зеленского на саммит НАТО в Гааге.