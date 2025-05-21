Туск розкритикував Навроцького за готовність не підтримати вступ України до НАТО

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що своїми заявами про готовність не підтримати вступ України до НАТО підтримуваний опозицією кандидат у президенти Кароль Навроцький підписується під вимогами Кремля.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він написав в Х.

Туск нагадав, що невступ України до НАТО був і є найважливішою вимогою російського правителя Владіміра Путіна.

"Перша і найважливіша вимога Путіна до України і Заходу – заборонити Україні вступати до НАТО. Навроцький щойно охоче підписався під цією вимогою. Наступною буде капітуляція і розчленування України. Він теж підпишеться. Це смертельно небезпечно для Польщі", – написав Туск.

Нагадаємо, за підсумками першого туру виборів 18 травня у другий тур вийшли мер Варшави Рафал Тшасковський від партії влади з 31,36% та директор Інституту національної пам’яті Польщі Кароль Навроцький, якого підтримує опозиційна партія "ПіС", з 29,54%.

Навроцький готовий на антиукраїнські обіцянки, яких вимагає від переможців "бронзовий призер" першого туру Славомір Менцен в обмін на його підтримку перед другим туром.

Серед пунктів документа, щодо яких Менцен пропонує кандидатам дати зобов’язання – відмова відправляти польські війська в Україну та відмова від підписання закону про ратифікацію приєднання України до НАТО у майбутньому.

Кандидат від партії влади Рафал Тшасковський ще кілька місяців тому висловлювався за членство України в НАТО і ЄС, але нещодавно заявив, що Україна має бути "буферною зоною".

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