Туск раскритиковал Навроцкого за готовность не поддержать вступление Украины в НАТО

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что своими заявлениями о готовности не поддержать вступление Украины в НАТО поддерживаемый оппозицией кандидат в президенты Кароль Навроцкий подписывается под требованиями Кремля.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он написал в Х.

Туск напомнил, что невступление Украины в НАТО было и остается важнейшим требованием российского правителя Владимира Путина.

"Первое и самое важное требование Путина к Украине и Западу – запретить Украине вступать в НАТО. Навроцкий только что охотно подписался под этим требованием. Следующим будет капитуляция и расчленение Украины. Он тоже подпишется. Это смертельно опасно для Польши", – написал Туск.

Напомним, по итогам первого тура выборов 18 мая во второй тур вышли мэр Варшавы Рафал Тшасковский от партии власти с 31,36% и директор Института национальной памяти Польши Кароль Навроцкий, которого поддерживает оппозиционная партия "ПиС", с 29,54%.

Навроцкий готов на антиукраинские обещания, которых требует от победителей "бронзовый призер" первого тура Славомир Менцен в обмен на его поддержку перед вторым туром.

Среди пунктов документа, по которым Менцен предлагает кандидатам дать обязательства – отказ отправлять польские войска в Украину и отказ от подписания закона о ратификации присоединения Украины к НАТО в будущем.

Кандидат от партии власти Рафал Тшасковский еще несколько месяцев назад высказывался за членство Украины в НАТО и ЕС, но недавно заявил, что Украина должна быть "буферной зоной".

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