В Венгрии взяли под стражу мужчину, которого власти заклеймили как "украинского шпиона"

Суд Будапешта в среду взял под стражу до 21 июня Иштвана Голло – задержанного накануне мужчину, которого венгерская пропаганда назвала "украинским шпионом".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Telex.

Как утверждают в венгерском суде, есть основания подозревать, что Голло по поручению украинской военной разведки "осуществлял в Венгрии деятельность, которая, в случае доказательства, составляет преступление шпионажа".

Там также указали, что Голло (которого венгерские власти назвали "чистокровным" украинцем) переехал в Венгрию еще в 90-х годах, но из-за отсутствия легального дохода и предыдущих судимостей его заявления об иммиграции и поселении были отклонены, поэтому его пребывание в Венгрии является незаконным.

Кроме Голло, в Венгрии также "разоблачили" в шпионаже в пользу Украины Роланда Цебера – действующего депутата Закарпатского областного совета Роланда Цебера, которому в 2024 году запретили въезд в Венгрию.

В комментарии "Суспильному" Цебер отверг обвинения, связав их с желанием венгерских властей снизить рейтинги оппозиционного политика Петера Мадяра.

Новое обострение в украинско-венгерских отношениях началось после того, как Служба безопасности Украины заявила о разоблачении агентурной сети военной разведки Венгрии, которая осуществляла шпионскую деятельность в Закарпатье.

Впоследствии Будапешт заявил, что высылает двух украинских дипломатов, обвинив их в шпионаже. Украина в ответ объявила о высылке двух венгерских дипломатов.

Также стало известно, что в Будапеште задержали гражданина Украины, который ранее работал дипломатом, впоследствии его депортировали.