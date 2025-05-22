У Мерца "немає ілюзій" щодо швидкого досягнення припинення вогню в Україні

Німецький канцлер Фрідріх Мерц попередив, що зусилля з досягнення перемир'я в Україні залишаються на початковій стадії і можуть тривати місяцями, попри посилення дипломатичних кроків в останні тижні.

Про це він заявив у Вільнюсі під час спілкування із журналістами у четвер, 22 травня, передає Politico, пише "Європейська правда".

Мерц заявив, що у нього немає ілюзій щодо швидкого досягнення припинення вогню в російсько-українській війні.

"Це процес, який тільки розпочався і може тривати ще багато тижнів, а може, навіть місяців", – сказав німецький канцлер.

Підтвердивши продовження військової підтримки України з боку Німеччини, Мерц зазначив, що його уряд активно сприяє дипломатичному вирішенню війни.

"Ми дійсно не втрачаємо жодної можливості для досягнення дипломатичного вирішення. Але ми знаємо, що цього не можна досягти за короткий проміжок часу", – наголосив Мерц.

Також він назвав ключові завдання для західних союзників у підтримці України, які, на його думку, важливі на цей момент.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп після розмови з Владіміром Путіним 19 травня заявив, що Україна та Росія "негайно" розпочнуть переговори про припинення вогню.

У своєму дописі президент США не згадав ані про вимогу адміністрації про безумовне припинення вогню, яку Путін відкрито відкинув, ані про потенційний санкційний тиск у разі відмови Москви йти на поступки.