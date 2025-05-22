Мерц розповів, що вважає ключовим для союзників у теперішній час перемовин довкола України

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц назвав ключові завдання для західних союзників у підтримці України, які, на його думку, важливі на цей момент.

Як повідомляє LRT, пише "Європейська правда", про це Мерц сказав під час візиту до Литви.

Фрідріх Мерц заявив, що у поточній ситуації бачить чотири ключових елементи, на яких слід зосередитися західним союзникам України.

"Ми не дозволимо Росії внести розбрат поміж нами. Ми твердо підтримуємо Україну. Ми, європейці, тримаємося разом. І ми будемо однією командою із США, наскільки це можливо", – сказав він.

Він наголосив, що усі підтримують ту саму мету – про повноцінне припинення вогню, як початково запропонували США.

"По-третє, ми продовжимо тиснути на Москву. Президент України продемонстрував усьому світу знову і знову протягом останніх тижнів, що "буксування" перемовин – не провина України. Щоб Росія сіла за стіл перемовин, ЄС схвалив новий пакет санкцій. Тож ви знаєте, що ми готові робити ще більше – більше тиску на Росію, більше підтримки для України", – заявив Мерц.

"І, врешті, четверте – ми маємо не забувати про ширшу картину: Росія, такою, як вона є зараз, є загрозою для всіх нас. Ми захищаємося від цієї загрози, і тому ми перебуваємо тут сьогодні", – додав канцлер.

Нагадаємо, перший офіційний візит канцлера Німеччини Фрідріха Мерца до Литви приурочили до початку чергування в країні німецької механізованої бригади.

Він запевнив, що Німеччина рішуче налаштована захищати всю територію НАТО.