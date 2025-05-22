В Берлине 13-летний ученик ударил ножом одноклассника, его разыскивают

В берлинском административном районе Шпандау утром в четверг обнаружили тяжело раненого 12-летнего ученика – по подозрению в нападении разыскивается его 13-летний одноклассник.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Focus.

13-летний подросток, по предварительным данным, напал с ножом на 12-летнего одноклассника. Раненного ученика доставили в больницу на операцию, сообщил представитель полиции Берлина Мартин Гальвег.

Как сообщила Focus ученица школы, нападавший и жертва учатся в одном классе. Между ними произошла ссора в раздевалке, после которой 12-летний пострадавший выбежал в крови.

Его нашли на территории начальной школы Шпандау, после чего учителя вызвали полицию и спасателей.

Тем временем нападавший бросил школьный рюкзак и скрылся. Для его поисков привлекли полицейских собак и вертолеты.

Как уточнил Гальвег, поскольку подозреваемый шестиклассник является ребенком, дальнейшее уголовное расследование проводиться не будет. Но после задержания 13-летнего подростка допросят, чтобы выяснить все обстоятельства нападения.

Ранее на этой неделе стало известно о нападении в школе в финском городе Тампере на трех 15-летних учениц, которое совершил 16-летний подросток.