"ЄС відкритий для українських товарів": Стефанішина про домовленість з Брюсселем

Віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції – міністерка юстиції Ольга Стефанішина запевнила, що наразі про жодне припинення вільної торгівлі ЄС з Україною не йдеться, європейський ринок лишається відкритим для українських товарів.

Про це вона сказала у коментарі "Європейській правді" по завершенні візиту до Брюсселя, де вона була з міністром аграрної політики та заступником міністра економіки – торговим представником України.

За словами віцепрем'єрки , під час візиту розпочали предметний діалог щодо знаходження довгострокового рішення у сфері торгівлі.

Як повідомлялося, Європейська комісія 22 травня ухвалила перелік перехідних заходів щодо українського експорту в ЄС, які вступлять в силу з 6 червня 2025 року після того, як завершиться термін дії автономних торговельних заходів для України, відомих як "торговельний безвіз".

Стефанішина пояснила, що це проміжне рішення, яке дозволить уникнути найгіршого сценарію та досягти стійкого рішення в рамках угоди про вільну торгівлю між Україною та ЄС.

"Про жодне припинення вільної торгівлі не йдеться: ринок ЄС залишається відкритим для українських товарів. Ми домовилися швидко й конструктивно працювати над досягненням довгострокового рішення", – наголосила віцепрем'єрка.

За її словами, ЄС розуміє критичну важливість для України в умовах війни передбачуваних та зрозумілих умов торгівлі, важливість агроекспорту для економічної стабільності країни.

"Є чітка політична воля знайти збалансоване рішення вже до кінця липня 2025", – заявила Стефанішина.

Ще наприкінці квітня "ЄвроПравда" писала, що Європейська комісія не планує продовжувати режим автономних торговельних заходів для України (так званий "торговельний безвіз"), який діє до 5 червня, але забезпечить плавний перехід до нової схеми, де всі умови лібералізації торгівлі будуть зафіксовані в угоді про вільну торгівлю між Україною та ЄС.

Варто зауважити, що Європарламент проголосував за запровадження пільгового режиму експорту з України сталі та заліза з 6 червня 2025 року.

Для глибшого розуміння питання читайте статтю Нова епоха торгівлі з ЄС: що прийде на зміну "автономним преференціям".