"Рынок ЕС остается открыт для украинских товаров": Стефанишина о договоренности с Брюсселем

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции – министр юстиции Ольга Стефанишина заверила, что сейчас ни о каком прекращении свободной торговли ЕС с Украиной речь не идет, европейский рынок остается открытым для украинских товаров.

Об этом она сказала в комментарии "Европейской правде" по завершении визита в Брюссель, где она была с министром аграрной политики и заместителем министра экономики – торговым представителем Украины.

По словам вице-премьера, во время визита начали предметный диалог по нахождению долгосрочного решения в сфере торговли.

Как сообщалось, Европейская комиссия 22 мая приняла перечень переходных мер в отношении украинского экспорта в ЕС, которые вступят в силу с 6 июня 2025 года после того, как завершится срок действия автономных торговых мер для Украины, известных как "торговый безвиз".

Стефанишина объяснила, что это промежуточное решение, которое позволит избежать худшего сценария и достичь устойчивого решения в рамках соглашения о свободной торговле между Украиной и ЕС.

"Ни о каком прекращении свободной торговли речь не идет: рынок ЕС остается открытым для украинских товаров. Мы договорились быстро и конструктивно работать над достижением долгосрочного решения", – подчеркнула вице-премьер.

По ее словам, ЕС понимает критическую важность для Украины в условиях войны предсказуемых и понятных условий торговли, важность агроэкспорта для экономической стабильности страны.

"Есть четкая политическая воля найти сбалансированное решение уже до конца июля 2025 года", – заявила Стефанишина.

Еще в конце апреля "ЕвроПравда" писала, что Европейская комиссия не планирует продлевать режим автономных торговых мер для Украины (так называемый "торговый безвиз"), который действует до 5 июня, но обеспечит плавный переход к новой схеме, где все условия либерализации торговли будут зафиксированы в соглашении о свободной торговле между Украиной и ЕС.

Стоит заметить, что Европарламент проголосовал за введение льготного режима экспорта из Украины стали и железа с 6 июня 2025 года.

Для более глубокого понимания вопроса читайте статью Новая эпоха торговли с ЕС: что придет на смену "автономным преференциям".