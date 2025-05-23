Лидеры девяти стран ЕС призвали пересмотреть правила депортации преступников-мигрантов

Девять европейских лидеров призывают пересмотреть толкование Европейской конвенции по правам человека, чтобы упростить депортацию мигрантов, совершающих преступления.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на заявление.

По мнению подписантов письменного заявления, инициированного премьер-министром Италии Джорджей Мелони и ее датской коллегой Метте Фредериксен, Европейский суд по правам человека слишком широко трактует Конвенцию.

Италия и Дания хотят открыть политическую дискуссию по некоторым европейским конвенциям и по тому, насколько эти документы, "написанные несколько десятилетий назад", способны отвечать на большие вызовы, в частности миграционную проблему.

Заявление также подписали лидеры Австрии, Бельгии, Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы и Польши.

Подписанты призывают Европейский суд по правам человека предоставить им больше свободы в решении вопроса депортации иностранцев, совершающих преступления, а также разрешить отслеживание лиц, которых невозможно выслать.

"По нашему мнению, безопасность и защита жертв и подавляющего большинства законопослушных граждан – это важное и решающее право. И, как общее правило, это право должно преобладать над другими соображениями", – говорится в заявлении.

Кроме этого, в заявлении обозначили необходимость противодействия использованию мигрантов враждебными государствами.

В контексте этого заявления стоит напомнить об искусственном миграционном кризисе на восточной границе Польши и балтийских государств. Он возник с лета 2021 года при содействии белорусских властей – после жесткой реакции этих стран на репрессии в Беларуси и принудительную посадку в Минске авиарейса для ареста оппозиционного блогера.

Несмотря на усиленную защиту границ, проблема не исчезает окончательно и время от времени обостряется как для Польши, так и для Латвии с Литвой.

В марте 2025 года правительство Польши вновь объявило об усилении охраны границы с Беларусью из-за роста миграционного давления, а также ограничило право на обращение за международной защитой.

А недавно Литва подала иск против Беларуси в Международный суд ООН, обвинив ее в дестабилизации ЕС путем организации незаконного пересечения границы.