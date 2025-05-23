У Туреччині арештовують військових за підозрою у причетності до спроби держперевороту

Прокуратура Туреччини в п’ятницю, 23 травня, видала ордери на арешт 63 чинних військовослужбовців за можливі зв’язки з угрупованням, яке звинувачують у спробі державного перевороту у 2016 році.

Про це пише агентство AP із посиланням на заяву Управління головного прокурора Стамбула, передає "Європейська правда".

Як повідомило Управління головного прокурора Стамбула, серед підозрюваних – четверо полковників, які представляють армію, флот, військово-повітряні сили та жандармерію.

Внаслідок ранкових рейдів по всій країні було затримано 56 людей.

Їх підозрюють у причетності до забороненого угруповання, яке Туреччина називає "Терористичною організацією Фетхуллахіста" (FETÖ).

У заяві прокуратури зазначено, що підозрюваних ідентифікували за телефонними контактами, а FETÖ досі вважається "найбільшою загрозою для конституційного ладу та виживання держави". Від часу спроби перевороту, за даними прокуратури, затримано понад 25 тисяч підозрюваних військових.

Як відомо, влада Туреччини обвинувачує FETÖ та її лідера Фетхуллаха Гюлена, котрий перебував у добровільному вигнанні у США, в організації путчу 15 липня 2016 року. У жовтні Гюлен помер у США на 83-му році життя.

Турецька влада вважає, що військовий переворот надихнув Гюлен, а організувала – середня ланка турецької армії. Тоді військові захоплювали бойові літаки, вертольоти й танки та намагалися взяти під контроль ключові державні установи. Загинули близько 250 людей, сотні - дістали поранення.

Прокуратура Туреччини вимагала для ісламського проповідника покарання у вигляді 3623 довічних ув’язнень. Сам Гюлен і рух "Хізмет" свою причетність заперечували.