В Турции арестовывают военных по подозрению в причастности к попытке госпереворота

Прокуратура Турции в пятницу, 23 мая, выдала ордера на арест 63 действующих военнослужащих за возможные связи с группировкой, которую обвиняют в попытке государственного переворота в 2016 году.

Об этом пишет агентство AP со ссылкой на заявление Управления главного прокурора Стамбула, передает "Европейская правда".

Как сообщило Управление главного прокурора Стамбула, среди подозреваемых – четверо полковников, представляющих армию, флот, военно-воздушные силы и жандармерию.

В результате утренних рейдов по всей стране было задержано 56 человек.

Их подозревают в причастности к запрещенной группировке, которую Турция называет "Террористической организацией Фетхуллахиста" (FETÖ).

В заявлении прокуратуры отмечается, что подозреваемые были идентифицированы по телефонным контактам, а FETÖ до сих пор считается "наибольшей угрозой для конституционного строя и выживания государства". Со времени попытки переворота, по данным прокуратуры, задержано более 25 тысяч подозреваемых военных.

Как известно, власти Турции обвиняют FETÖ и ее лидера Фетхуллаха Гюлена, который находился в добровольном изгнании в США, в организации путча 15 июля 2016 года. В октябре Гюлен умер в США на 83-м году жизни.

Турецкие власти считают, что военный переворот вдохновил Гюлен, а организовало – среднее звено турецкой армии. Тогда военные захватывали боевые самолеты, вертолеты и танки и пытались взять под контроль ключевые государственные учреждения. Погибли около 250 человек, сотни – получили ранения.

Прокуратура Турции требовала для исламского проповедника наказания в виде 3623 пожизненных заключений. Сам Гюлен и движение "Хизмет" свою причастность отрицали.