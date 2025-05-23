У ЄС не хочуть визнавати каталанську офіційною мовою, що загрожує уряду Іспанії

Небажання кількох держав-членів Європейського Союзу надавати каталанській статус офіційної мови ЄС загрожує уряду Іспанії на чолі з Педро Санчесом, який обіцяв домогтись цього в обмін на підтримку партій з Каталонії.

Про це, як пише "Європейська правда", дізналось Politico.

В обмін на підтримку формування уряду меншості у 2023 році прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес уклав угоду із сепаратистськими законодавцями з Каталонії, в якій зобов'язався домогтися визнання каталанської, баскської та галісійської мов офіційними мовами ЄС.

Оскільки цей крок вимагає одностайної підтримки 27 країн-членів Євросоюзу, Іспанія останні два роки непублічно обговорювала це питання з іншими державами.

Наступного тижня Іспанія має намір винести питання про визнання каталанської мови офіційною на голосування в Раді з загальних питань ЄС.

Але, за інформацією Politico, Німеччина, Хорватія, Фінляндія, Франція, Чехія та Швеція підтримали вимоги Італії щодо "більшої ясності щодо витрат та правових наслідків такого кроку".

Хоча Мадрид пообіцяв покрити витрати на додавання мов до системи перекладу та усного перекладу ЄС, які можуть становити мільйони євро, це не переконало всі держави.

Іспанський уряд потребує голосів каталонської сепаратистської партії Junts для ухвалення законів, але останні все більше роздратовані відсутністю прогресу в мовному питанні.

Невиконання цього зобов'язання може поставити під загрозу подальшу співпрацю Junts і партії Санчеса, а отже, і майбутнє іспанського уряду.

Нагадаємо, у 2023 році Європейська вперше дозволила автоматичний переклад своїх пресрелізів без людської участі за допомогою штучного інтелекту.