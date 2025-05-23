Нежелание нескольких государств-членов Европейского Союза предоставить каталанскому языку статус официального языка ЕС угрожает правительству Испании во главе с Педро Санчесом, который обещал добиться этого в обмен на поддержку партий из Каталонии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", стало известно Politico.

В обмен на поддержку формирования правительства меньшинства в 2023 году премьер-министр Испании Педро Санчес заключил соглашение с сепаратистскими законодателями из Каталонии, в котором обязался добиться признания каталонского, баскского и галисийского языков официальными языками ЕС.

Поскольку этот шаг требует единодушной поддержки 27 стран-членов Евросоюза, Испания последние два года непублично обсуждала этот вопрос с другими государствами.

На следующей неделе Испания намерена вынести вопрос о признании каталонского языка официальным на голосование в Совете по общим вопросам ЕС.

Но, по информации Politico, Германия, Хорватия, Финляндия, Франция, Чехия и Швеция поддержали требования Италии о "большей ясности в отношении расходов и правовых последствий такого шага".

Хотя Мадрид пообещал покрыть расходы на добавление языков в систему перевода и устного перевода ЕС, которые могут составить миллионы евро, это не убедило все государства.

Испанское правительство нуждается в голосах каталонской сепаратистской партии Junts для принятия законов, но последние все больше раздражены отсутствием прогресса в языковом вопросе.

Невыполнение этого обязательства может поставить под угрозу дальнейшее сотрудничество Junts и партии Санчеса, а следовательно, и будущее испанского правительства.

Напомним, в 2023 году Европейская впервые разрешила автоматический перевод своих пресс-релизов без участия человека с помощью искусственного интеллекта.