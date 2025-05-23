Франція прогнала британське риболовецьке судно зі своїх вод

Британський рибальський човен був виведений з французьких вод у п'ятницю вранці після того, як було виявлено, що він рибалив там без відповідного дозволу.

Про це повідомила французька морська префектура Ла-Маншу і Північного моря, пише "Європейська правда".

Патрульний корабель французьких Військово-морських сил Pluvier, як зазначається, протягом четверга проводив перевірку риболовства у виключній економічній зоні Франції.

Під час перевірки моряки патрульного корабля перевірили "британське риболовецьке судно, яке без дозволу вело риболовлю у французьких водах", йдеться в повідомленні.

У звʼязку з цим судно в ніч на 23 травня скерували до порту Булонь-сюр-Мер для порушення кримінальної справи.

"Ця операція демонструє, наскільки пильною буде Франція у питанні захисту морських ресурсів та дотримання всіх правил", – заявила французька морська префектура Ла-Маншу і Північного моря.

Права на риболовлю є спірним питанням у переговорах між Великою Британією та Європейським Союзом після Brexit.

Цього тижня Лондон та Брюссель уклали нову широкомасштабну угоду, яка передбачає надання британським та європейським суднам доступу до вод один одного протягом 12 років.