Франция прогнала британское рыболовецкое судно из своих вод

Британский рыболовецкий катер был выведен из французских вод в пятницу утром после того, как было обнаружено, что он рыбачил там без соответствующего разрешения.

Об этом сообщила французская морская префектура Ла-Манша и Северного моря, пишет "Европейская правда".

Патрульный корабль французских Военно-морских сил Pluvier, как отмечается, в течение четверга проводил проверку рыболовства в исключительной экономической зоне Франции.

Во время проверки моряки патрульного корабля проверили "британское рыболовное судно, которое без разрешения вело рыбную ловлю во французских водах", говорится в сообщении.

В связи с этим судно в ночь на 23 мая направили в порт Булонь-сюр-Мер для возбуждения уголовного дела.

"Эта операция демонстрирует, насколько бдительной будет Франция в вопросе защиты морских ресурсов и соблюдения всех правил", – заявила французская морская префектура Ла-Манша и Северного моря.

Права на рыбную ловлю являются спорным вопросом в переговорах между Великобританией и Европейским Союзом после Brexit.

На этой неделе Лондон и Брюссель заключили новое широкомасштабное соглашение, которое предусматривает предоставление британским и европейским судам доступа к водам друг друга в течение 12 лет.