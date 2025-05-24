Трамп підтвердив, що на його день народження у Вашингтоні буде "грандіозний" парад

Американський президент Дональд Трамп заявив, що 14 червня, у його день народження, відбудеться "грандіозний" парад у Вашингтоні.

Відповідний допис очільник Білого дому опублікував у Truth Social, передає "Європейська правда".

Трамп заявив, що 14 червня у Вашингтоні відбудеться "грандіозний парад на честь 250-річчя Армії Сполучених Штатів".

"Протягом двох з половиною століть наші хоробрі солдати боролися, проливали кров і віддавали життя за нашу свободу. Тепер ми вшануємо їх чудовим парадом – гідним їхньої служби та жертви", – йдеться у повідомленні.

Скриншот: Truth Social

Ще на початку квітня ЗМІ писали, що адміністрація Трампа планує провести військовий парад вулицями Вашингтона 14 червня, щоб відзначити 79-й день народження президента США.

Планування військового параду у столиці США почалось ще минулого року та було приурочене до 250-річчя американської армії.

Нещодавно членкиня Палати представників США від Республіканської партії Клаудія Тенні запропонувала оголосити нове державне свято з нагоди дня народження Дональда Трампа.

Під час свого першого терміну Трамп наказав Пентагону спланувати великий військовий парад після того, як відвідав Париж і надихнувся заходом до Дня взяття Бастилії у Франції.

Але парад скасували через вартість ($92 млн) і критики – як публічної, так і всередині адміністрації США.