М'ясоїди і вегани посперечалися через конкурс барбекю у німецькому містечку

Мер німецького міста Віхтах у Нижній Баварії хотів створити жваву атмосферу, організувавши на ринковій площі конкурс барбекю, але тим самим привернув увагу веганських активістів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

Суперечка між веганами і м’ясоїдами, як очікується, досягне апогею в суботу: на ринковій площі відбудеться конкурс барбекю, який вже кілька місяців викликає суперечки навколо мера Франца Віттманна. Прем'єр Баварії Маркус Зьодер, відомий як затятий м'ясоїд, також оголосив про свою участь.

Насправді мер хотів лише запропонувати місцевим жителям і туристам цікаву розвагу. Він вважав, що у Віхтаху відбувається занадто мало подій. Його ідея провести міжнародний конкурс барбекю обурила групу "Вегани у Віхтаху", і місто вже потрапило на шпальти національних газет – ще до того, як перша свиня опинилася на рожні.

Спочатку для участі у конкурсі зареєструвалися шість команд барбекю. За словами мера Віттманна, тепер братимуть участь 16 груп. Серед них є учасник, який планує пропонувати вегетаріанські страви.

Фестиваль мав розпочатися о 10 ранку білою ковбаскою. Переможець буде оголошений у другій половині дня.

Веганська група з Віхтаха відмовилася брати участь у фестивалі, навіть не маючи власного стенду з веганськими стравами.

Їх критику підтримала організація PETA, що захищає права тварин. Деякі активісти обрали досить дивний підхід: вони оголосили про "барбекю з собакою" – з манекеном собаки на грилі. За словами PETA, багато людей, ймовірно, викликали б поліцію, якби собаку справді смажили на грилі. Вони говорили про дискримінацію видів і критикували розрізнення між домашніми тваринами та сільськогосподарськими тваринами.

Торік суд ЄС постановив, що веганські сосиски та бургери мають таке ж право на свої назви, як і їхні м'ясні аналоги.

Ще у 2020 році європейські фермери зверталися із закликом до Європарламенту заборонити ресторанам та магазинам продавати вироби із назвою на кшталт "вегетаріанських гамбургерів" чи "веганської ковбаси", за результатами голосування цю ініціативу відхилили.