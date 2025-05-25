Польша подняла истребители из-за российских ударов по Украине

В ночь на 25 мая Оперативное командование Вооруженных Сил Польши сообщило о подъеме истребителей и приведении в боевую готовность систем противовоздушной обороны из-за массированной ракетной атаки Российской Федерации по территории Украины.

Об этом говорится в сообщении командования в соцсети Х, пишет "Европейская правда".

"В связи с атакой Российской Федерации, которая наносит удары по объектам, расположенным на территории Украины, начались операции польских и союзных воздушных сил в нашем воздушном пространстве", – говорится в официальном сообщении.

По словам польских военных, были задействованы все доступные силы и средства: в небо поднялись дежурные истребители, а наземные системы ПВО и радиолокационного наблюдения переведены на высший уровень боевой готовности.

Целью таких действий было обеспечение безопасности территорий, граничащих с приграничными районами Украины.

Позже командование сообщило, что из-за прекращения ударов дальнобойной авиации РФ по Украине, операции польской и союзной авиации завершены. Системы ПВО и наблюдения вернулись к стандартному режиму.

"Нарушений воздушного пространства Республики Польша не зафиксировано", – подчеркнули в заявлении.

Вооруженные силы Польши продолжают мониторить ситуацию и находятся в полной готовности к реагированию.

В результате российской воздушной атаки в ночь на 25 мая погибли и ранены люди в разных регионах Украины. В Хмельницкой области, по данным ОГА, четыре погибших и пять раненых.

В Николаеве российский дрон попал в пятиэтажный дом: один человек погиб, пятеро ранены.

В Киевской области сообщают о четырех погибших и 16 раненых.