Єврокомісар: 450 млн європейців не повинні благати 340 млн американців про захист

Єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс закликав країни ЄС бути готовими до зменшення військової присутності США на континенті й самостійно посилювати оборонні спроможності.

Про це він заявив в інтерв’ю литовському мовнику LRT, пише "Європейська правда".

Кубілюс наголосив, що у довгостроковій перспективі присутність США в європейській обороні, ймовірно, зменшиться, оскільки американці більше зосередяться на Індо-Тихоокеанському регіоні.

"Ми маємо усвідомлювати постійне зменшення участі США в європейській безпеці і бути готовими взяти на себе відповідальність", – заявив єврокомісар.

"Я постійно повторюю цифри: 450 мільйонів європейців не повинні благати 340 мільйонів американців захистити Європу від 140 мільйонів росіян, які не можуть впоратися з 38 мільйонами українців", – додав Кубілюс.

Він підкреслив важливість інвестицій у власну оборонну промисловість та необхідність стратегічного лідерства в Європі.

"Це вимагає дуже чіткого стратегічного розуміння від лідерів і глав держав, а також реальних рішень… Ми маємо розвивати власне виробництво. Це наше спільне завдання, і ми над цим працюємо", – додав він.

Кубілюс також застеріг від хаотичного розриву в трансатлантичних відносинах і закликав до поступового та зваженого підходу в реформуванні європейської системи безпеки.

"Є ще багато питань, але ми маємо підходити до них поступово, бо набагато гірше бути непідготовленими або вступити в гнівне і хаотичне розлучення з американцями", – підсумував він.

Кубілюс також вважає, що Росія не має тієї сили, яку їй часто приписують, і не здатна виграти війну проти України.

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