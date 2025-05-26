Еврокомиссар: 450 млн европейцев не должны просить 340 млн американцев о защите

Еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс призвал страны ЕС быть готовыми к уменьшению военного присутствия США на континенте и самостоятельно усиливать оборонные возможности.

Об этом он заявил в интервью литовскому вещателю LRT, пишет "Европейская правда".

Кубилюс подчеркнул, что в долгосрочной перспективе присутствие США в европейской обороне, вероятно, уменьшится, поскольку американцы больше сосредоточатся на Индо-Тихоокеанском регионе.

"Мы должны осознавать постоянное уменьшение участия США в европейской безопасности и быть готовыми взять на себя ответственность", – заявил еврокомиссар.

"Я постоянно повторяю цифры: 450 миллионов европейцев не должны умолять 340 миллионов американцев защитить Европу от 140 миллионов россиян, которые не могут справиться с 38 миллионами украинцев", – добавил Кубилюс.

Он подчеркнул важность инвестиций в собственную оборонную промышленность и необходимость стратегического лидерства в Европе.

"Это требует очень четкого стратегического понимания от лидеров и глав государств, а также реальных решений... Мы должны развивать собственное производство. Это наша общая задача, и мы над этим работаем", – добавил он.

Кубилюс также предостерег от хаотичного разрыва в трансатлантических отношениях и призвал к постепенному и взвешенному подходу в реформировании европейской системы безопасности.

"Есть еще много вопросов, но мы должны подходить к ним постепенно, потому что гораздо хуже быть неподготовленными или вступить в гневный и хаотичный развод с американцами", – подытожил он.

Кубилюс также считает, что Россия не обладает той силой, которую ей часто приписывают, и не способна выиграть войну против Украины.

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