В МЗС Естонії порівняли удари РФ по Україні з бомбардуванням Лондона нацистами

Цілеспрямовані атаки на цивільну інфраструктуру України нагадують бомбардування Лондона нацистами під час Другої світової війни, метою яких було знищення надії у мирного населення, підкреслили в Міністерстві закордонних справ Естонії.

Про це заявив канцлер Міністерства закордонних справ Естонії Йонатан Всевіов, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

За його словами, Захід повинен відповісти новими санкціями проти Росії.

"Те, що відбувалося минулими вихідними (удари по Україні. – Ред.) – найкращий доказ того, що жодного мирного процесу ніде не відбувається. Йде саме військовий процес, і його продовжує той, хто його і почав – Путін", – заявив Всевіов, додавши, що Естонія завжди вважала, що шлях до миру лежить через тиск на агресора і допомогу жертві.

"І доти, доки нам не вдасться своїми діями, а не словами, дати зрозуміти Путіну, що час більше не на його боці, немає жодних причин очікувати, що будь-які переговори приведуть до стратегічного прориву", – зазначив канцлер естонського МЗС.

Всевіов наголосив, що, хоча були показані зворушливі кадри повернення українських військовополонених, водночас були й інші кадри, які, за його словами, нагадують світлини перших років Другої світової війни та тогочасного Лондона.

"Коли нацисти систематично бомбардували Лондон з метою вселити британському народові, що в них немає жодної надії. Це були атаки, спрямовані на руйнування надії. Вони провалилися. Точно так само і сьогоднішні удари по Києву та інших українських містах, націлені виключно на цивільну інфраструктуру, спрямовані на підрив надії українців. Я вважаю, що і ці атаки проваляться, тому що Росія систематично недооцінює здатність українців до опору", – сказав він.

За словами Всевіова, варто турбуватися про те, які дії зробить Захід у відповідь на те, що відбувається, чи зуміє він перейти від слів до справи – зокрема, до нових санкцій.

"Ми також почули, що сказав президент США [Дональд Трамп]. Він заявив, що, на його думку, Путін збожеволів. Я не буду наводити точні цитати – кожен може сам їх знайти, але зрештою важливі дії. Чи приєднаються вони до запровадження додаткових санкцій, чи знову будуть говорити про якийсь мирний процес?", – додав він.

Всевіов підкреслив, що Естонія виступає за додаткові санкції щодо Росії: "Ми підтримуємо санкції. Ми підтримуємо подальшу допомогу Україні. Це стосується і матеріальних ресурсів, і того, щоб давати українцям надію, що курс, який вони обрали – європейський курс – хоч і важкий, але, як і раніше, можливий. І що незважаючи ні на що, вони наближаються до своєї мети – членства в Європейському союзі і НАТО – з кожним днем".

Всевіов також зазначив, що Естонія сподівається своїми діями надихнути й інші країни, хоча темп введення нових санкцій міг би бути вищим.

Президент США Дональд Трамп в неділю, засуджуючи останні російські обстріли України, заявив, що розглядає можливість введення додаткових санкцій проти Росії.