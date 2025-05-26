В МИД Эстонии сравнили удары РФ по Украине с бомбардировкой Лондона нацистами

Целенаправленные атаки на гражданскую инфраструктуру Украины напоминают бомбардировки Лондона нацистами во время Второй мировой войны, целью которых было уничтожение надежды у мирного населения, подчеркнули в Министерстве иностранных дел Эстонии.

Об этом заявил канцлер Министерства иностранных дел Эстонии Йонатан Всевиов, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

По его словам, Запад должен ответить новыми санкциями против России.

"То, что происходило в минувшие выходные (удары по Украине. – Ред.) – лучшее доказательство того, что никакого мирного процесса нигде не происходит. Идет именно военный процесс, и его продолжает тот, кто его и начал – Путин", – заявил Всевиов, добавив, что Эстония всегда считала, что путь к миру лежит через давление на агрессора и помощь жертве.

"И до тех пор, пока нам не удастся своими действиями, а не словами, дать понять Путину, что время больше не на его стороне, нет никаких причин ожидать, что любые переговоры приведут к стратегическому прорыву", – отметил канцлер эстонского МИД.

Всевиов отметил, что, хотя были показаны трогательные кадры возвращения украинских военнопленных, одновременно были и другие кадры, которые, по его словам, напоминают фотографии первых лет Второй мировой войны и тогдашнего Лондона.

"Когда нацисты систематически бомбили Лондон с целью внушить британскому народу, что у них нет никакой надежды. Это были атаки, направленные на разрушение надежды. Они провалились. Точно так же и сегодняшние удары по Киеву и другим украинским городам, нацеленные исключительно на гражданскую инфраструктуру, направлены на подрыв надежды украинцев. Я считаю, что и эти атаки провалятся, потому что Россия систематически недооценивает способность украинцев к сопротивлению", – сказал он.

По словам Всевиова, стоит беспокоиться о том, какие действия предпримет Запад в ответ на происходящее, сумеет ли он перейти от слов к делу – в частности, к новым санкциям.

"Мы также услышали, что сказал президент США [Дональд Трамп]. Он заявил, что, по его мнению, Путин сошел с ума. Я не буду приводить точные цитаты – каждый может сам их найти, но в конце концов важны действия. Присоединятся ли они к введению дополнительных санкций или снова будут говорить о каком-то мирном процессе?", – добавил он.

Всевиов подчеркнул, что Эстония выступает за дополнительные санкции в отношении России: "Мы поддерживаем санкции. Мы поддерживаем дальнейшую помощь Украине. Это касается и материальных ресурсов, и того, чтобы давать украинцам надежду, что курс, который они выбрали – европейский курс – хоть и тяжелый, но по-прежнему возможен. И что несмотря ни на что, они приближаются к своей цели – членству в Европейском союзе и НАТО – с каждым днем".

Всевиов также отметил, что Эстония надеется своими действиями вдохновить и другие страны, хотя темп введения новых санкций мог бы быть выше.

Президент США Дональд Трамп в воскресенье, осуждая последние российские обстрелы Украины, заявил, что рассматривает возможность введения дополнительных санкций против России.

Целенаправленные атаки на гражданскую инфраструктуру Украины напоминают бомбардировки Лондона нацистами во время Второй мировой войны, целью которых было уничтожение надежды у мирного населения, подчеркнули в Министерстве иностранных дел Эстонии.