Макрон, Мерц і Туск закликали владу Грузії повернути країну на демократичний шлях

Лідери Франції, Німеччини та Польщі з нагоди Дня незалежності Грузії закликали владу країни повернути країну на демократичний шлях і почати діалог з опозицією та громадянським суспільством.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Ехо Кавказу".

Президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц і прем’єр Польщі Дональд Туск у спільній заяві до Дня незалежності Грузії заявили про солідарність з грузинським народом і підтримку суверенітету й територіальної цілісності країни.

"Ми підтримуємо демократичні і європейські прагнення грузинського народу, що відображають прагнення бути частиною європейської родини. Відтак ми засуджуємо усі дії грузинської влади, що призводять до відкату демократії, наступу на громадянське суспільство, медіа і критиків влади", – заявили вони.

Лідери наголосили, що очікують дотримання у Грузії свободи вираження поглядів і свободи зібрань, та розслідування випадків надмірного застосування сили.

"Закони, що суперечать європейським стандартам, мають бути змінені; слід знову повернутися до таких необхідних реформ. Грузинська влада має відновити діалог з опозицією і громадянським суспільством", – зазначили Макрон, Мерц і Туск.

Нагадаємо, після саміту Європейської політичної спільноти Албанії прем'єр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що європейські лідери "усвідомили необхідність діалогу" з його урядом через кілька місяців після відмови від контактів з Тбілісі.

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