Макрон, Мерц и Туск призвали власти Грузии вернуть страну на демократический путь

Лидеры Франции, Германии и Польши по случаю Дня независимости Грузии призвали власти страны вернуть страну на демократический путь и начать диалог с оппозицией и гражданским обществом.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает "Эхо Кавказа".

Президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер Польши Дональд Туск в совместном заявлении ко Дню независимости Грузии заявили о солидарности с грузинским народом и поддержке суверенитета и территориальной целостности страны.

"Мы поддерживаем демократические и европейские устремления грузинского народа, отражающие стремление быть частью европейской семьи... Мы осуждаем все действия грузинских властей, ведущие к откату демократии, наступлению на гражданское общество, СМИ и критиков власти", – заявили они.

Лидеры подчеркнули, что ожидают соблюдения в Грузии свободы выражения мнений и свободы собраний, а также расследования случаев чрезмерного применения силы.

"Законы, противоречащие европейским стандартам, должны быть изменены; следует вновь вернуться к столь необходимым реформам. Грузинские власти должны возобновить диалог с оппозицией и гражданским обществом", – отметили Макрон, Мерц и Туск.

Напомним, после саммита Европейского политического сообщества Албании премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что европейские лидеры "осознали необходимость диалога" с его правительством через несколько месяцев после отказа от контактов с Тбилиси.

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