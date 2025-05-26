Президентка Словенії вважає, що ЄС потрібен "тихий діалог" з Росією

Президентка Словенії Наташа Пірц Мусар вважає, що Європейському Союзу слід відновити якийсь діалог з Росією – хоча б через "тиху дипломатію", якою займалась би визначена команда.

Про це повідомляє Politico, пише "Європейська правда".

Президентка Словенії назвала помилкою те, що ЄС після початку повномасштабної війни припинив комунікацію з Росією, і вважає, що до цього слід повернутися.

"Одна з помилок ЄС – те, що ми припинили комунікацію з Росією", – зазначила Пірц Мусар. На її думку, Євросоюзу потрібно призначити групу "мудрих чоловіків і жінок", щоб ініціювати "тиху дипломатію" з РФ.

Наташа Пірц Мусар вважає, що у Європі потрібно зосередитись на тому, аби її долучили до переговорів "із США, Росією та Україною" і потрібен "діалог, діалог і діалог", попри те, що ініційовані США переговори ще не дали результатів.

Пірц Мусар заявила, що порушувала ці питання у розмові з президенткою Урсулою фон дер Ляєн і вона "сказала, що вони працюють над цим".

Крім того, в інтерв’ю вона заявила, що збільшені витрати на оборону не мають вдарити по соціальній сфері.

Нагадаємо, Наташа Пірц Мусар приїздила в Україну у червні 2024 року. Тоді вона заявила, що Україна повинна сама вирішувати, коли і на яких умовах вступати у переговори з Росією.