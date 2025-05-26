Президент Словении Наташа Пирц Мусар считает, что Европейскому Союзу следует возобновить какой-то диалог с Россией – хотя бы через "тихую дипломатию", которой занималась бы определенная команда.

Об этом сообщает Politico, пишет "Европейская правда".

Президент Словении назвала ошибкой то, что ЕС после начала полномасштабной войны прекратил коммуникацию с Россией, и считает, что к этому следует вернуться.

"Одна из ошибок ЕС – то, что мы прекратили коммуникацию с Россией", – отметила Пирц Мусар. По ее мнению, Евросоюзу нужно назначить группу "мудрых мужчин и женщин", чтобы инициировать "тихую дипломатию" с РФ.

Наташа Пирц Мусар считает, что в Европе нужно сосредоточиться на том, чтобы ее привлекли к переговорам "с США, Россией и Украиной" и нужен "диалог, диалог и диалог", несмотря на то, что инициированные США переговоры еще не дали результатов.

Пирц Мусар заявила, что поднимала эти вопросы в разговоре с президентом Урсулой фон дер Ляйен, и та "сказала, что они работают над этим".

Кроме того, в интервью она заявила, что увеличенные расходы на оборону не должны ударить по социальной сфере.

Напомним, Наташа Пирц Мусар приезжала в Украину в июне 2024 года. Тогда она заявила, что Украина должна сама решать, когда и на каких условиях вступать в переговоры с Россией.