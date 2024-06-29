Президентка Словенії у Львові вшанувала полеглих українських захисників

Президентка Словенії Наташа Пірц Мусар у Львові вшанувала пам’ять полеглих українських захисників.

Про це вона розповіла у соцмережі Х (Twitter), пише "Європейська правда".

Пірц Мусар відзначила, що у Львові поклала вінок до меморіалу загиблим словенським воїнам у Першій світовій війні та вшанувала пам'ять тих, хто загинув, захищаючи Україну.

V Lvivu sem položila venec pri spomeniku padlim slovenskim vojakom v prvi svetovni vojni ter se poklonila padlim za obrambo Ukrajine. V nadaljevanju pa se srečala tudi z guvernerjem Lvivske regionalne uprave Makismom Kozitskim. 🇸🇮🤝🇺🇦 pic.twitter.com/NhFiOVSTtN Реклама: June 29, 2024

Вона також зустрілася з головою Львівської обласної адміністрації Максимом Козицьким.

Козицький зазначив у своєму Telegram-каналі, що "народ Словенії розділяє наш біль та солідарний з нами у нашій боротьбі".

Під час візиту до Києва Наташа Пірц Мусар заявила, що Україна повинна сама вирішувати, коли і на яких умовах вступати у переговори з Росією.

Вона також повідомила, що уряд Словенії схвалив виділення Україні 5 млн євро на гуманітарні потреби.