Президентка Словенії: Україна має сама вирішувати, як і за яких умов говорити з Росією

Президентка Словенії Наташа Пірц Мусар заявила, що Україна повинна сама вирішувати, коли і на яких умовах вступати у переговори з Росією.

Про це вона сказала на пресконференції з президентом Володимиром Зеленським у Києві, повідомляє "Європейська правда".

Вона висловила задоволення прогресом на першому Саміті миру в Швейцарії, в якому Словенія брала участь.

"І ми всі, хто брав участь у цій конференції, ми розуміємо, що ми захищаємо міжнародне право, що ми захищаємо Статут ООН. І ми погодилися з президентом в тому, що немає політика, який не хотів би миру", – заявила вона.

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Пірц Мусар зазначила, що "ми всі розуміємо ризики, але Україна – це та країна, яка має вирішувати, коли і за яких умов вона буде вести переговори".



"І тут ми на вашому боці. Словенія надає підтримку і бере участь у зустрічах за сімома пунктами "формули миру". І будемо це продовжувати", – зазначила Пірц Мусар.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц відкинув заклики до мирних переговорів у відповідь на так званий "мирний план", запропонований раніше главою Кремля Владіміром Путіним.

14 червня Путін нафантазував нові "умови для початку мирних переговорів": українські війська мають вийти з усієї території чотирьох українських областей, а Київ має заявити про відсутність планів вступити до НАТО.

Президент Володимир Зеленський порівняв пропозицію Путіна з діями нацистської Німеччини.