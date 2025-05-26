Франція підштовхує Азербайджан та Вірменію до швидкого підписання мирного договору

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро закликав Азербайджан і Вірменію до швидкого підписання остаточного мирного договору після місяців відсутності прогресу в цьому питанні.

Про це він сказав на пресконференції в Єревані в понеділок, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Барро у розмові з журналістами під час візиту до Вірменії наголосив на важливості підписання мирного договору між Баку та Єреваном.

"Дуже важливо, щоб цей договір був підписаний. Тепер я сподіваюся, що ми зможемо швидко рухатись до його підписання", – зазначив він.

Глава французького МЗС, чия країна є давнім союзником Вірменії в регіоні, також пообіцяв продовжити співпрацю з Єреваном у сфері оборони, що раніше викликало обурення Баку і Москви.

"Усе це має на меті виключно допомогти Вірменії отримати засоби для захисту свого населення, територіальної цілісності та суверенітету", – наголосив Барро.

Азербайджан і Вірменія фактично перебувають у стані війни після проголошення незалежності понад 30 років тому, а у 2020 та 2023 роках Азербайджан у результаті воєнних дій повернув контроль над Нагірним Карабахом.

У березні Вірменія та Азербайджан одночасно анонсували погодження тексту мирного договору.

Але після цього Баку висунув низку вимог, зокрема зміни до конституції Вірменії, перш ніж підписати документ.

Читайте детальніше про те, що допомогло Єревану та Баку погодити мирний договір і що він змінює.