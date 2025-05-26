Франция подталкивает Азербайджан и Армению к скорейшему подписанию мирного договора

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро призвал Азербайджан и Армению к быстрому подписанию окончательного мирного договора после месяцев отсутствия прогресса в этом вопросе.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Ереване в понедельник, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Барро в разговоре с журналистами во время визита в Армению отметил важность подписания мирного договора между Баку и Ереваном.

"Очень важно, чтобы этот договор был подписан. Теперь я надеюсь, что мы сможем быстро двигаться к его подписанию", – отметил он.

Глава французского МИД, чья страна является давним союзником Армении в регионе, также пообещал продолжить сотрудничество с Ереваном в сфере обороны, что ранее вызвало возмущение Баку и Москвы.

"Все это имеет целью исключительно помочь Армении получить средства для защиты своего населения, территориальной целостности и суверенитета", – подчеркнул Барро.

Азербайджан и Армения фактически находятся в состоянии войны после провозглашения независимости более 30 лет назад, а в 2020 и 2023 годах Азербайджан в результате военных действий вернул контроль над Нагорным Карабахом.

В марте Армения и Азербайджан одновременно анонсировали согласование текста мирного договора.

Но после этого Баку выдвинул ряд требований, в частности изменения в конституцию Армении, прежде чем подписать документ.

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