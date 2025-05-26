У Німеччині чоловіка звинувачують у викраденні свого власного авто

У німецькому місті Мангайм затримали 27-річного чоловіка, якому інкримінують викрадення автомобіля, що належить йому самому.

Деталі історії довідалось агентство DPA, повідомляє "Європейська правда".

За інформацією поліції, у затриманого жителя Мангайма викрали автомобіль BMW наприкінці квітня, коли він відвідував родичів у Румунії. Чоловік повідомив про крадіжку в румунську поліцію та страхову компанію.

За кілька тижнів по тому викрадене авто придбав 38-річний чоловік з Дортмунда.

Власник BMW знайшов автомобіль за допомогою геолокації, але не повідомив про це поліцію – а натомість сам поїхав до Дортмунда, відкрив автомобіль своїм ключем і повернувся на ньому до Мангайма.

38-річний чоловік сам повідомив правоохоронцям про крадіжку автомобіля, який виявили у Мангаймі.

За підозрою у викраденні затримали 27-річного жителя Мангайма. Але під час допиту в поліції чоловік надав документи, згідно з якими він сам купив автомобіль кілька років тому у Великій Британії.

Оскільки обидва фігуранти історії мають докази власності на авто, правоохоронці відкрили розслідування, аби встановити, кому ж саме належить BMW. Сам автомобіль вартістю 12 тисяч євро тимчасово конфіскували.

Крім того, слідчі зʼясовують особи викрадачів у Румунії та перевіряють, чи був у діях 27-річного чоловіка з Мангайма склад злочину.

Минулого року розповідалось, як 28-річний студент розбив автомобіль Mercedes вартістю 120 тисяч євро, який узяв із заводу виробника в місті Кечкемет у центральній Угорщині.