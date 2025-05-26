В Германии мужчину обвиняют в угоне своего собственного авто

В немецком городе Манхайм задержали 27-летнего мужчину, которому инкриминируют угон автомобиля, принадлежащего ему самому.

Детали истории узнало агентство DPA, сообщает "Европейская правда".

По информации полиции, у задержанного жителя Манхайма похитили автомобиль BMW в конце апреля, когда он посещал родственников в Румынии. Мужчина сообщил о краже в румынскую полицию и страховую компанию.

Через несколько недель после этого похищенное авто приобрел 38-летний мужчина из Дортмунда.

Владелец BMW нашел автомобиль с помощью геолокации, но не сообщил об этом в полицию – а вместо этого сам поехал в Дортмунд, открыл автомобиль своим ключом и вернулся на нем в Манхайм.

38-летний мужчина сам сообщил правоохранителям о краже автомобиля, который обнаружили в Манхайме.

По подозрению в угоне задержали 27-летнего жителя Манхайма. Но во время допроса в полиции мужчина предоставил документы, согласно которым он сам купил автомобиль несколько лет назад в Великобритании.

Поскольку оба фигуранта истории имеют доказательства собственности на авто, правоохранители открыли расследование, чтобы установить, кому же именно принадлежит BMW. Сам автомобиль стоимостью 12 тысяч евро временно конфисковали.

Кроме того, следователи выясняют личности похитителей в Румынии и проверяют, был ли в действиях 27-летнего мужчины из Манхайма состав преступления.

В прошлом году рассказывалось, как 28-летний студент разбил автомобиль Mercedes стоимостью 120 тысяч евро, который взял с завода производителя в городе Кечкемет в центральной Венгрии.