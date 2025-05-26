Зеленський знову закликає Захід посилити тиск на Путіна

Президент Володимир Зеленський вважає, що Росія і Владімір Путін продемонстрували неготовність до дипломатичного вирішення війни своїми масованими обстрілами України.

Про це він сказав у вечірньому зверненні 28 травня, повідомляє "Європейська правда".

Зеленський нагадав, що Росія вже понад тиждень нібито готує пропозиції для "меморандуму про мир", який мав би покласти початок дипломатичному шляху вирішення війни.

"Але коли в розпал цього постійні російські удари, постійні вбивства, постійні штурми та ще й підготовка до нових наступів, це вже точно діагноз. Росія заслуговує на повномасштабний тиск – на все, що можна зробити, щоб обмежити їхню військову спроможність", – підкреслив він.

Глава держави закликав Європу, США та інших охочих до "нових і сильних санкцій проти Росії", які мають стати гарантованим примусом її до припинення вогню і до поваги.

"Путін повинен почати поважати тих, з ким говорить. Поки що він просто грається з дипломатією і дипломатами. Це точно треба змінити", – вважає Зеленський.

За даними Повітряних сил Збройних Сил України, у ніч проти 24 травня росіяни запустили по Україні 14 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 та 250 ударних безпілотників.

У наступну ніч, проти 25 травня, Росія намагалася вдарити 367-ми засобами повітряного нападу, серед яких були балістичні, крилаті та керовані ракети, а також дрони. А у ніч проти 26 травня Росія запустила по Україні 364 засоби, серед яких були крилаті ракети та ударні дрони.

25 травня президент США Дональд Трамп, засуджуючи останні російські обстріли України, заявив, що розглядає можливість введення додаткових санкцій проти Росії.

У Кремлі пояснили висловлювання Трампа, який озвучив незадоволення наказами Путіна активізувати обстріли України в останні дні, "емоційним перевантаженням".