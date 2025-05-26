Зеленский снова призывает Запад усилить давление на Путина

Президент Владимир Зеленский считает, что Россия и Владимир Путин продемонстрировали неготовность к дипломатическому разрешению войны своими массированными обстрелами Украины.

Об этом он сказал в вечернем обращении 28 мая, сообщает "Европейская правда".

Зеленский напомнил, что Россия уже более недели якобы готовит предложения для "меморандума о мире", который должен положить начало дипломатическому пути разрешения войны.

"Но когда в разгар этого постоянные российские удары, постоянные убийства, постоянные штурмы и еще и подготовка к новым наступлениям, это уже точно диагноз. Россия заслуживает полномасштабного давления – на все, что можно сделать, чтобы ограничить их военную способность", – подчеркнул он.

Глава государства призвал Европу, США и других желающих к "новым и сильным санкциям против России", которые должны стать гарантированным принуждением ее к прекращению огня и к уважению.

"Путин должен начать уважать тех, с кем говорит. Пока он просто играет с дипломатией и дипломатами. Это точно нужно изменить", – считает Зеленский.

По данным Воздушных сил Вооруженных Сил Украины, в ночь на 24 мая россияне запустили по Украине 14 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 и 250 ударных беспилотников.

В следующую ночь, против 25 мая, Россия пыталась нанести удар 367 средствами воздушного нападения, среди которых были баллистические, крылатые и управляемые ракеты, а также дроны. А в ночь против 26 мая Россия запустила по Украине 364 средства, среди которых были крылатые ракеты и ударные дроны.

25 мая президент США Дональд Трамп, осуждая последние российские обстрелы Украины, заявил, что рассматривает возможность введения дополнительных санкций против России.

В Кремле объяснили высказывания Трампа, который озвучил недовольство приказами Путина активизировать обстрелы Украины в последние дни, "эмоциональной перегрузкой".