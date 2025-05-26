Ірландія готується заборонити імпорт з окупованих Ізраїлем палестинських територій

Ірландський уряд підготував законопроєкт про заборону імпорту з окупованих Ізраїлем палестинських територій, що стане першим подібним кроком з боку держави ЄС.

Про це Financial Times заявив заступник премʼєр-міністра Ірландії Саймон Гарріс, повідомляє "Європейська правда".

Гарріс заявив, що урядова ініціатива про заборону імпорту з окупованих палестинських територій буде оприлюднена у вівторок, 27 травня.

""З огляду на масштаби та серйозність того, що ми зараз бачимо, коли Газі відмовляють у допомозі та бомбардують... це є правильним кроком", – вважає заступник глави уряду Ірландії.

Передбачається, що в разі ухвалення законопроєкту Ірландія визнає імпорт товарів з окупованих Ізраїлем палестинських територій кримінальним злочином – але не призведе до бойкоту ізраїльських товарів.

Такий крок, імовірно, матиме передусім символічну роль, оскільки основними статтями імпорту з окупованих палестинських територій є фініки, апельсини, оливки та деревина, і за 2020-2024 роки обсяг експорту становив лише 685 тисяч євро.

Очікується, що законопроєкт буде розглянутий профільним комітетом парламенту Ірландії протягом літа і до кінця року буде остаточно затверджений.

Про ініціативу Ірландії стало відомо через кілька днів після того, як ЄС заявив про перегляд торговельної угоди з Ізраїлем 1995 року.

Європейські держави посилюють тиск на ізраїльську владу, звинувачуючи її у порушенні гуманітарного права в секторі Гази та блокуванні гуманітарної допомоги для цивільного населення.