Ирландия готовится запретить импорт с оккупированных Израилем палестинских территорий

Ирландское правительство подготовило законопроект о запрете импорта из оккупированных Израилем палестинских территорий, что станет первым подобным шагом со стороны государства ЕС.

Об этом Financial Times заявил заместитель премьер-министра Ирландии Саймон Харрис, сообщает "Европейская правда".

Гаррис заявил, что правительственная инициатива о запрете импорта с оккупированных палестинских территорий будет обнародована во вторник, 27 мая.

"Учитывая масштабы и серьезность того, что мы сейчас видим, когда Газе отказывают в помощи и бомбят... это правильный шаг", – считает заместитель главы правительства Ирландии.

Предполагается, что в случае принятия законопроекта Ирландия признает импорт товаров с оккупированных Израилем палестинских территорий уголовным преступлением – но не приведет к бойкоту израильских товаров.

Такой шаг, вероятно, будет иметь прежде всего символическую роль, поскольку основными статьями импорта с оккупированных палестинских территорий являются финики, апельсины, оливки и древесина, и за 2020-2024 годы объем экспорта составил всего 685 тысяч евро.

Ожидается, что законопроект будет рассмотрен профильным комитетом парламента Ирландии в течение лета и до конца года будет окончательно утвержден.

Об инициативе Ирландии стало известно через несколько дней после того, как ЕС заявил о пересмотре торгового соглашения с Израилем 1995 года.

Европейские государства усиливают давление на израильские власти, обвиняя их в нарушении гуманитарного права в секторе Газа и блокировании гуманитарной помощи для гражданского населения.