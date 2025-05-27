ЗМІ: ЄС має намір схвалити спрямування постковідних коштів Польщі на оборону

Європейська комісія має намір схвалити прохання Польщі про перерозподіл майже 6 мільярдів євро постковідного фінансування ЄС з "зелених" проєктів на оборону.

Про це повідомили Politico один урядовець з ЄС і один з польських урядовців, повідомляє "Європейська правда".

Очікується, що Комісія схвалить запит Польщі у вівторок, повідомили посадовці.

Цей крок відбувається на тлі тиску Брюсселя на країни ЄС з вимогою витрачати більше коштів на оборону на тлі війни Росії проти України та військового розмежування президента США Дональда Трампа з Європою.

Ці гроші є частиною фонду відновлення ЄС у розмірі 648 мільярдів євро, створеного для відродження економіки Євросоюзу після пандемії Covid-19 у 2020 році. З наближенням кінцевого терміну програми – 31 грудня 2026 року – країни намагаються забезпечити свою частку фінансування, поки не стало занадто пізно.

Варшава звернулася до Брюсселя з проханням перенаправити виділене фінансування на місцеві екологічні проєкти через низьку активність міст і селищ, повідомив польський урядовець.

Згідно з цим рішенням, Польща зможе спрямовувати кошти ЄС на проєкти цивільного і військового характеру, такі як будівництво доріг для танків і укриттів, а також на розвиток військових технологій. Гроші, однак, не можуть бути безпосередньо витрачені на закупівлю зброї, оскільки це заборонено власними правилами ЄС.

Польща повідомила ЄС, що нещодавно виділеними оборонними коштами розпоряджатиметься новий орган, який працюватиме під егідою польського банку розвитку Gospodarstwa Krajowego, що є обхідним шляхом, який може дозволити уряду витратити гроші після закінчення терміну дії Фонду відновлення.

Польща поки що є єдиною країною, яка звернулася з проханням переорієнтувати своє постковідне фінансування на оборону, але з наближенням крайнього терміну – 2026 року – інші країни можуть наслідувати її приклад.

З 4,7 відсотками валового внутрішнього продукту, виділеними на оборону у 2025 році, Польща також є єдиною країною ЄС, яка наближається до запропонованого Трампом 5-відсоткового цільового показника НАТО щодо військових витрат.

За даними ЗМІ, згідно з планом генсека НАТО Рютте, союзники зобов'яжуться до 2032 року витрачати 3,5% ВВП на основні видатки на оборону і додатково 1,5% ВВП на пов'язані з обороною видатки, такі як кібербезпека та інфраструктура.

Непублічно відомо, що Іспанія є останньою великою країною НАТО, яка ще не приєдналася до плану Альянсу оголосити про наміри витрачати 5% ВВП на оборону.

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