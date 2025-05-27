СМИ: ЕС намерен одобрить направление пост-ковидных средств Польши на оборону

Европейская комиссия намерена одобрить просьбу Польши о перераспределении почти 6 миллиардов евро пост-ковидного финансирования ЕС из "зеленых" проектов на оборону.

Об этом сообщили Politico один чиновник из ЕС и один из польских чиновников, сообщает "Европейская правда".

Ожидается, что Комиссия одобрит запрос Польши во вторник, сообщили чиновники.

Этот шаг происходит на фоне давления Брюсселя на страны ЕС с требованием тратить больше средств на оборону на фоне войны России против Украины и военного размежевания президента США Дональда Трампа с Европой.

Эти деньги являются частью фонда восстановления ЕС в размере 648 миллиардов евро, созданного для возрождения экономики Евросоюза после пандемии Covid-19 в 2020 году. С приближением конечного срока программы – 31 декабря 2026 года – страны пытаются обеспечить свою долю финансирования, пока не стало слишком поздно.

Варшава обратилась к Брюсселю с просьбой перенаправить выделенное финансирование на местные экологические проекты из-за низкой активности городов и поселков, сообщил польский чиновник.

Согласно этому решению, Польша сможет направлять средства ЕС на проекты гражданского и военного характера, такие как строительство дорог для танков и укрытий, а также на развитие военных технологий. Деньги, однако, не могут быть непосредственно потрачены на закупку оружия, поскольку это запрещено собственными правилами ЕС.

Польша сообщила ЕС, что недавно выделенными оборонными средствами будет распоряжаться новый орган, который будет работать под эгидой польского банка развития Gospodarstwa Krajowego, что является обходным путем, который может позволить правительству потратить деньги после окончания срока действия Фонда восстановления.

Польша пока является единственной страной, которая обратилась с просьбой переориентировать свое пост-ковидное финансирование на оборону, но с приближением крайнего срока – 2026 года – другие страны могут последовать ее примеру.

С 4,7 процентами валового внутреннего продукта, выделенными на оборону в 2025 году, Польша также является единственной страной ЕС, которая приближается к предложенному Трампом 5-процентному целевому показателю НАТО по военным расходам.

По данным СМИ, согласно плану генсека НАТО Рютте, союзники обязуются к 2032 году тратить 3,5% ВВП на основные расходы на оборону и дополнительно 1,5% ВВП на связанные с обороной расходы, такие как кибербезопасность и инфраструктура.

Непублично известно, что Испания является последней крупной страной НАТО, которая еще не присоединилась к плану Альянса объявить о намерениях тратить 5% ВВП на оборону.

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