Президент Румынии анонсировал неформальные дискуссии о формировании нового правительства

Новый президент Румынии Никушор Дан объявил, что в среду начнет "неформальные" переговоры во дворце Котрочень с парламентскими партиями с целью формирования нового правительства.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Digi24.

Дан рассказал, что на среду уже расписан график с 9:00 до 20:00, на каждую партию будет выделено по полтора часа.

"Я говорил с лидерами по телефону, и сегодня команда администрации пришлет официальное сообщение", – сказал Никушор Дан журналистам, собравшимся перед домом, где он живет, во вторник утром, когда его спросили, начнет ли он переговоры с партиями.

На вопрос, назначит ли он премьер-министра от социал-демократов, Дан ответил: "Это первый раунд переговоров, поэтому они неформальные. Даже если они будут организованы, они неформальные и будут продолжаться".

Напомним, 26 мая состоялась официальная церемония инаугурации Никушора Дана на пост президента Румынии.

Как известно, после первого тура президентских выборов в Румынии тогдашний премьер Марчел Чолаку подал в отставку. С тех пор обязанности премьера исполняет министр внутренних дел Каталин Предой.