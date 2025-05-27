Кандидат у президенти Польщі здав тест на наркотики

Кандидат у президенти Польщі Кароль Навроцький здав тест на наркотики і тепер закликає зробити те саме свого опонента, мера Варшави Рафала Тшасковського.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Новиною про складений тест Навроцький поділився у Х.

"Поляки хочуть бути впевненими, що майбутній президент повністю здоровий. Ось чому я пройшов тест на наркотики. Результат, звісно, ​​був негативним. Тепер черга пана Рафала! Наберися сміливості! Якщо ти чистий, тобі нема чого боятися!", – написав Навроцький.

ФОТО З СОЦМЕРЕЖІ Х НАВРОЦЬКОГО

Видання Super Express отримало результати дослідження, яке не виявило в організмі Навроцького жодних заборонених речовин. Не було виявлено амфетаміну, кокаїну, екстазі, а також таких речовин, як метадон, морфін, метамфетамін чи марихуана.

Як повідомлялось, під час п'ятничних передвиборчих дебатів Навроцький зробив незвичайний жест. У якийсь момент він поклав щось до рота. В інтернеті почали з'являтися спекуляції, що це могли бути заборонені речовини.

Навроцький згодом повідомив, що це був нікотиновий пакетик.

Щоб розвіяти будь-які сумніви, Навроцький запропонував перевірити кандидатів на наявність в їхньому організмі наркотичних речовин.

Нагадаємо, у 2019 році перед другим туром виборів президента України на той момент кандидат Володимир Зеленський записав звернення, у якому підтвердив готовність дебатувати з чинним тоді президентом Петром Порошенком на НСК "Олімпійський".

Однією з вимог Зеленського було проходження експертизи, щоб "довести народу, що серед них немає ні алкоголіків, ні наркоманів". Обоє кандидатів тоді зрештою здали аналізи.

Одне з останніх опитувань перед другим туром президентських виборів у Польщі показало мінімальну перевагу кандидата керівної "Громадянської коаліції" Рафала Тшасковського.

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