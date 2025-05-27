Кандидат у президенти Польщі здав тест на наркотики
Новини — Вівторок, 27 травня 2025, 14:30 —
Кандидат у президенти Польщі Кароль Навроцький здав тест на наркотики і тепер закликає зробити те саме свого опонента, мера Варшави Рафала Тшасковського.
Про це повідомляє "Європейська правда".
Новиною про складений тест Навроцький поділився у Х.
"Поляки хочуть бути впевненими, що майбутній президент повністю здоровий. Ось чому я пройшов тест на наркотики. Результат, звісно, був негативним. Тепер черга пана Рафала! Наберися сміливості! Якщо ти чистий, тобі нема чого боятися!", – написав Навроцький.
Видання Super Express отримало результати дослідження, яке не виявило в організмі Навроцького жодних заборонених речовин. Не було виявлено амфетаміну, кокаїну, екстазі, а також таких речовин, як метадон, морфін, метамфетамін чи марихуана.
Як повідомлялось, під час п'ятничних передвиборчих дебатів Навроцький зробив незвичайний жест. У якийсь момент він поклав щось до рота. В інтернеті почали з'являтися спекуляції, що це могли бути заборонені речовини.
Навроцький згодом повідомив, що це був нікотиновий пакетик.
Щоб розвіяти будь-які сумніви, Навроцький запропонував перевірити кандидатів на наявність в їхньому організмі наркотичних речовин.
Нагадаємо, у 2019 році перед другим туром виборів президента України на той момент кандидат Володимир Зеленський записав звернення, у якому підтвердив готовність дебатувати з чинним тоді президентом Петром Порошенком на НСК "Олімпійський".
Однією з вимог Зеленського було проходження експертизи, щоб "довести народу, що серед них немає ні алкоголіків, ні наркоманів". Обоє кандидатів тоді зрештою здали аналізи.
Одне з останніх опитувань перед другим туром президентських виборів у Польщі показало мінімальну перевагу кандидата керівної "Громадянської коаліції" Рафала Тшасковського.
Дивіться також відеоблог Президент Польщі проти України у НАТО? Чому антиукраїнський Кароль Навроцький може виграти вибори.